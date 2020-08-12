В России отзовут 1 646 авто Mercedes из-за различных дефектов

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В России официальный представитель Mercedes-Benz из-за различных дефектов отзывает 1 646 автомобилей, сообщает Росстандарт.
"Транспортные средства G-класса, изготовленные в период с мая 2018 года по сентябрь 2019 года, отзывают из-за возможного несоответствия спецификации блока управления исполнительных элементов блокировки дифференциала", – говорится в сообщении.
Также отзовут два автомобиля Mercedes-Benz Vito, реализованные в июле 2018 года, из-за некорректного параметрирования программного обеспечения блока управления двигателем.
Владельцы машин будут проинформированы о необходимости предоставить автомобиль в дилерский центр, где проведут ремонт транспортного средства. Уточняется, что необходимые работы проведут бесплатно.
Ранее сообщалось, что Skoda отзывает почти 6 тысяч автомобилей в России из-за возможных проблем с контролем работы указателей поворота.
В январе стало известно, что Mercedes-Benz планирует отозвать около 745 тысяч автомобилей в США из-за технической неисправности.
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