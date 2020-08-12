Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12 августа, 19:27

В России отзовут 1 646 авто Mercedes из-за различных дефектов

общество транспорт авто

Фото: depositphotos/philipus

В России официальный представитель Mercedes-Benz из-за различных дефектов отзывает 1 646 автомобилей, сообщает Росстандарт.

"Транспортные средства G-класса, изготовленные в период с мая 2018 года по сентябрь 2019 года, отзывают из-за возможного несоответствия спецификации блока управления исполнительных элементов блокировки дифференциала", – говорится в сообщении.

Также отзовут два автомобиля Mercedes-Benz Vito, реализованные в июле 2018 года, из-за некорректного параметрирования программного обеспечения блока управления двигателем.

Владельцы машин будут проинформированы о необходимости предоставить автомобиль в дилерский центр, где проведут ремонт транспортного средства. Уточняется, что необходимые работы проведут бесплатно.

Ранее сообщалось, что Skoda отзывает почти 6 тысяч автомобилей в России из-за возможных проблем с контролем работы указателей поворота.

В январе стало известно, что Mercedes-Benz планирует отозвать около 745 тысяч автомобилей в США из-за технической неисправности.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать