Автоэксперт рассказал о новых правилах регистрации автомобиля

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Стало известно, какие правила ждут владельцев машин при регистрации транспортных средств и получении номера. Об этом в эфире ИА "НСН" сообщил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Он поведал, что после налаживания системы покупатели смогут регистрировать авто во время оформления покупки.

Так, с 1 января 2020 года россияне смогут воспользоваться услугой регистрации новой машины непосредственно в автосалоне, не посещая ГИБДД. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Как сообщил Моржаретто, такую процедуру смогут выполнять только те люди, которые прошли специальное обучение. Кроме того, отмечается, что депутаты Госдумы одобрили официальную продажу "красивых" номеров для ТС.

"Через несколько месяцев система наладится, и автомобиль можно будет зарегистрировать у дилера, пока идет оформление покупки. Номер можно будет получить сразу же", – отметил автоэксперт.

Он также добавил, что возможность осуществления такой деятельности получат лишь крупные дилеры и объединения, поскольку государством прописаны правила игры и это стоит денег.

Дилерам же, в свою очередь, это тоже сыграет на пользу, так как будут обеспечены конкурентные преимущества в привлечении клиентов, заключил Моржаретто.

Ранее стало известно, что в России изменится состав сопроводительной документации на автомобили. В частности, добавится документ "этикетка энергоэффективности", в котором должна содержаться информация о том, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на 100 километров движения.