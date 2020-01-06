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Общество

20:28

Mercedes-Benz отзовет 745 тысяч автомобилей из-за неисправных люков

общество авто

Фото: depositphotos/philipus

Компания Mercedes-Benz планирует отозвать около 745 тысяч автомобилей этой марки в США из-за технической неисправности. Об этом сообщает РБК.

Уязвимость соединения между стеклянной панелью и рамой сдвижной крыши была обнаружена в машинах линейки C, CLK, CLS и E-Class, которые выпускались с 2001 по 2011 год. Во время движения люк может оторваться, что приведет к аварийной ситуации на дороге.

В компании намерены проверить соединения панели и крыши у всех автомобилей. Владельцы машин, которые исправили дефект самостоятельно, получат компенсацию.

Ранее стало известно, что некоторые автопроизводители могут уйти с российского автомобильного рынка. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр подчеркнул, что некоторые компании затягивают с локализацией производства, несмотря на меры по максимальному смягчению переходного периода. Он указал, что Volkswagen закупает для обивки салона рязанскую кожу, а некоторые производители до сих пор ввозят ее из-за рубежа.

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