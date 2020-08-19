В России отзовут более тысячи машин Mercedes-Benz X-Class

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В России из-за некорректной информации в руководстве по эксплуатации отзывают более тысячи машин Mercedes-Benz X-Class. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

"Программа мероприятия по добровольному отзыву 1062 машин представлена АО "Мерседес-Бенц Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке", – говорится в сообщении.

Будут отозваны автомобили, реализованные в период с января 2018 года по декабрь 2019-го.

"В данных транспортных средствах руководство по эксплуатации содержит некорректную информацию по максимальным значениям нагрузки на крышу. Если этот уровень будет превышен, может быть нарушена корректная работа системы ESP. При аварии груз на крыше автомобиля может сдвинуться или упасть", – говорится в сообщении.

Владельцы автомобилей, которые подлежат отзову, будут проинформированы официальным представителем изготовителей. На транспортных средствах заменят руководство по эксплуатации. Все работы для владельцев будут бесплатными.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Mercedes-Benz отзовет 300 автомобилей в России. Причиной является возможное несоответствие спецификации замка спинки заднего левого сиденья.