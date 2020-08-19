В России отзовут более тысячи машин Mercedes-Benz X-Class

Фото: depositphotos/philipus
В России из-за некорректной информации в руководстве по эксплуатации отзывают более тысячи машин Mercedes-Benz X-Class. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.
"Программа мероприятия по добровольному отзыву 1062 машин представлена АО "Мерседес-Бенц Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке", – говорится в сообщении.
Будут отозваны автомобили, реализованные в период с января 2018 года по декабрь 2019-го.
"В данных транспортных средствах руководство по эксплуатации содержит некорректную информацию по максимальным значениям нагрузки на крышу. Если этот уровень будет превышен, может быть нарушена корректная работа системы ESP. При аварии груз на крыше автомобиля может сдвинуться или упасть", – говорится в сообщении.
Владельцы автомобилей, которые подлежат отзову, будут проинформированы официальным представителем изготовителей. На транспортных средствах заменят руководство по эксплуатации. Все работы для владельцев будут бесплатными.
Ранее сообщалось, что официальный представитель Mercedes-Benz отзовет 300 автомобилей в России. Причиной является возможное несоответствие спецификации замка спинки заднего левого сиденья.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: