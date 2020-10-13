Volkswagen отзывает в России четыре автомобиля Phaeton

Фото: ТАСС/Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/picture alliance/Geisler-Fotop
Volkswagen отзывает некоторые модели Phaeton в России из-за неисправности в подклейке стеклянной солнечной панели крыши, сообщили на официальном сайте Россстандарта.
В ведомстве отметили, что отзыву подлежат четыре автомобиля, реализованные в 2009 году.
"На некоторых автомобилях Phaeton с солнечной панелью крыши (код комплектации 3FR) вследствие загрязнения поверхностей склеивания при производстве стеклянная солнечная панель крыши может быть приклеена к раме сдвижного люка недостаточно надежно. Отсоединение стеклянной панели во время движения представляет опасность для участников движения позади автомобиля", – отметили в Росстандарте.
В ведомстве уточнили, что владельцы машин, которые попадут под отзыв, будут уведомлены об этом через рассылку писем или по телефону. Они должны будут предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр.
В Росстандарте сообщили, что все ремонтные работы будут проводиться на бесплатной основе.
Ранее в России отозвали 11 машин Mercedes-Benz из-за проблем с ремнем безопасности. Речь шла о машинах E-Класса, S-Класса и CLS, реализованных в 2017–2019 годах.
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