В России отзывают 11 машин Mercedes-Benz из-за возможных проблем с ремнем безопасности

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Mercedes-Benz отзывает в России 11 автомобилей из-за возможных проблем с ремнем безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 11 автомобилей Mercedes-Benz E-Класса, S-Класса и CLS, реализованных в 2017–2019 годах. Причиной отзыва машин является вероятность несоответствия спецификации функции предупреждения о непристегнутом ремне безопасности.

Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, проинформируют по почте или телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для ремонта.

Определить, подпадает ли транспортное средство под отзыв, можно также самостоятельно. На машинах выполнят SCN-кодирование в блоке управления комбинацией приборов.

Ранее сообщалось, что в России отзывают свыше 93 тысяч автомобилей Datsun из-за проблем с подушкой безопасности. Отзыву подлежат автомобили Datsun on-DO/mi-DO, изготовленные в период с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года.