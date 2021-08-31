Россиян призвали отложить покупку автомобиля на год

Фото: depositphotos/geniuslady
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр посоветовал россиянам повременить с покупкой новой машины на год или полтора. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Специалист рассказал, что сейчас на рынке наблюдается дефицит автомобилей, а также завышены цены, в том числе в связи с нехваткой деталей, усложнением логистики и стремлением автодилеров побольше заработать.
"Это не вина производителя, это вынужденные меры дилеров, которые при сократившихся квотах пытаются компенсировать дополнительными доходами упущенную прибыль, а, может быть, для кого-то вопрос выживания стоит", – добавил Хайцеэр.
Он порекомендовал россиянам вложиться в ремонт и восстановление существующей машины, а не стремиться приобрести новую.
В июле текущего года исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов рассказал о дефиците новых автомобилей на рынке. Он отметил, что россияне стали чаще приобретать подержанные машины.
Эксперт рассказал о растущих ценах на автомобили
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: