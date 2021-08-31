Россиян призвали отложить покупку автомобиля на год

Фото: depositphotos/geniuslady

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр посоветовал россиянам повременить с покупкой новой машины на год или полтора. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Специалист рассказал, что сейчас на рынке наблюдается дефицит автомобилей, а также завышены цены, в том числе в связи с нехваткой деталей, усложнением логистики и стремлением автодилеров побольше заработать.

"Это не вина производителя, это вынужденные меры дилеров, которые при сократившихся квотах пытаются компенсировать дополнительными доходами упущенную прибыль, а, может быть, для кого-то вопрос выживания стоит", – добавил Хайцеэр.

Он порекомендовал россиянам вложиться в ремонт и восстановление существующей машины, а не стремиться приобрести новую.

В июле текущего года исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов рассказал о дефиците новых автомобилей на рынке. Он отметил, что россияне стали чаще приобретать подержанные машины.

