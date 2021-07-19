Юрист перечислил главные уловки продавцов автомобилей

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Преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов назвал наиболее популярные схемы обмана при продаже автомобилей, передает агентство "Прайм".

По мнению специалиста, стоит обратить пристальное внимание на механизм трейдин, который подразумевает передачу старой машины салону в обмен на скидку при покупке нового транспортного средства.

"Нередки случаи, когда продавцы оформляют договор трейдин, а после его оформления говорят вам: "Извините, машины за оговоренную стоимость уже нет, есть такая же, но на миллион дороже", – рассказал юрист.

Данилов объяснил, что правильным решением будет заключение договора трейдин после заключения договора на покупку машины. При этом и в том, и в другом документах должны быть ссылки друг на друга.

Мошенничество при покупке машины также возможно в виде заключения допсоглашений на ненужные услуги. За них покупателю могут предложить скидки, однако фактически речь идет о невостребованных или даже лишних предложениях.

Кирилл Данилов призвал также обратить внимание на сделки, где возможные скидки и спецпредложения существенно снижают выгоду продавца. Такие предложения могут оказаться мошенническими.

По данным аналитического агентства "Автостат", в РФ подорожали подержанные автомобили. В среднем за год цена повысилась на 23,5%, что в денежном выражении равно 142,4 тысячи рублей.

