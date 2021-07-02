Дилеры допустили подорожание авто в РФ

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Два крупных российских автодиллерских центра "Рольф" и "Авилон" предупредили россиян о возможном подорожании автомобилей во второй половине 2021 года.
Такой прогноз был сделан на основе наблюдений за автомобильным рынком. За первую половину года стоимость авто уже повысилась на 5–10%, передает ТАСС.
Главными причинами роста стоимости авто в компаниях считают дефицит некоторых моделей, инфляцию и колебание курса валют. При этом дефицит новых автомобилей продолжится до конца года, считают эксперты.
Ранее стало известно, что подержанные машины на рынке РФ подорожали быстрее новых. Согласно данным сайта "Авто.ру", в первом квартале средний рост стоимости подержанных автомобилей составил 5,2%, в дилерском сегменте еще выше – 10%.
По мнению экспертов, после выезда из салона машины не будут терять в цене еще несколько лет. Все дело в дефиците новых автомобилей и их постоянном удорожании, отметили эксперты.
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