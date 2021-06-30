В УАЗе анонсировали выпуск обновленных "Патриота" и "Пикапа"

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В ближайшее время на Ульяновском автомобильном заводе начнется выпуск новых моделей "Патриот" и "Пикап", двигатели которых смогут работать и на бензине, и на природном газе. Об этом предприятие сообщило на своей официальной странице в Instagram.

"Уже в ближайшее время в модельных линейках УАЗ "Патриот" и "Пикап" появятся версии с газобензиновым ДВС. Оборудование обоих автомобилей идентично, но есть и определенное отличие", – говорится в сообщении.

Официальные подробности о новых модификациях внедорожников и пикапов пока неизвестны.

Ранее стало известно, что УАЗ планирует оснастить системой климат-контроля дом на колесах "Байкал", созданный на базе легендарного УАЗ-452 ("буханка"). Уточняется, что блок климат-контроля будет включать в себя систему независимого воздушного бензинового отопителя, жидкостного отопления и кондиционирования.

