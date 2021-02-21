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Транспорт

00:06

В России создадут аналог внедорожника Land Cruiser

транспорт авто

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Аналог японского внедорожника Toyota Land Cruiser планируют создать в России на базе перспективного легкого броневика "Стрела".

Разработкой займется ведущий российский производитель колесной военной техники ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК).

Как рассказал РИА Новости гендиректор ВПК Александр Красовицкий, в перспективе она должна стать основной командирской машиной Вооруженных сил (ВС) РФ.

"Помимо поставок в российскую армию, такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке. Некоторые специалисты ее даже называют "нашим Land Сruiser", – сказал он.

В настоящее время в качестве командирских автомобилей ВС РФ используются машины УАЗ-469.

Проект "Стрела" предполагает создание целого семейства автомобилей: стандартная бронированная машина, бронированный автомобиль-амфибия и бронированное и небронированное шасси для установки различного оборудования и комплексов вооружения.

Исполнительный директор японского производителя электродвигателей Nidec Сигенобу Нагамори ранее предрек появление на рынке электромобилей по цене около 220 тысяч рублей.

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