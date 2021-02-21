В России создадут аналог внедорожника Land Cruiser

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Аналог японского внедорожника Toyota Land Cruiser планируют создать в России на базе перспективного легкого броневика "Стрела".
Разработкой займется ведущий российский производитель колесной военной техники ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК).
Как рассказал РИА Новости гендиректор ВПК Александр Красовицкий, в перспективе она должна стать основной командирской машиной Вооруженных сил (ВС) РФ.
"Помимо поставок в российскую армию, такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке. Некоторые специалисты ее даже называют "нашим Land Сruiser", – сказал он.
В настоящее время в качестве командирских автомобилей ВС РФ используются машины УАЗ-469.
Проект "Стрела" предполагает создание целого семейства автомобилей: стандартная бронированная машина, бронированный автомобиль-амфибия и бронированное и небронированное шасси для установки различного оборудования и комплексов вооружения.
Исполнительный директор японского производителя электродвигателей Nidec Сигенобу Нагамори ранее предрек появление на рынке электромобилей по цене около 220 тысяч рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: