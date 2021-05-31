УАЗ впервые выпустит "буханку" с климат-контролем

Фото: instagram.com/uazrussia
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует оснастить системой климат-контроля дом на колесах "Байкал", созданный на базе легендарного УАЗ-452 ("буханка"). Об этом сообщается на странице УАЗ в Instagram.
"Речь идет о климат-контроле для салона и жилого отсека автомобиля", – говорится в сообщении.
Уточняется, что блок климат-контроля будет включать в себя систему независимого воздушного бензинового отопителя, жидкостного отопления и кондиционирования.
"Для управления всем комплексом, а также освещением в салоне установлена единая панель с сенсорными кнопками и индикатором температуры", – сказано в материале.
Сколько будет стоить новая модель УАЗ, пока не сообщается. Стоимость разных версий "Байкала" составляет примерно 2 миллиона рублей.
Ранее представители официальных дилеров предупредили россиян об увеличении цен на новые автомобили. Во втором квартале 2021 года они могут вырасти на 2–7%.
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