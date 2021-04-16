Дилеры предупредили о росте цен на автомобили

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Представители официальных дилеров предупредили россиян об увеличении цен на новые автомобили. Во втором квартале 2021 года они могут вырасти на 2–7%, сообщает РИА Новости.
"Мы ожидаем, что рост цен будет плавный: два – пять процентов, может быть, семь процентов. Но это если мы говорим в среднем, все индивидуально", – объяснил вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владислав Рыдаев.
В качестве факторов роста специалисты называют дефицит автомобилей у дилеров, а также повышение ставок утилизационного сбора. Во втором случае сильнее всего подорожает импортная продукция.
Директор по маркетингу компании "Авилон" Андрей Каменский допустил, что увеличения цены стоит ожидать в пределах 3%. Специалист также указал на то, что подорожание обусловлено индексацией цен, динамикой курса валют и общим трендом на рост цен.
Ранее участники рынка допускали увеличение цен на автомобили уже после 1 апреля текущего года. По мнению ряда экспертов, в первую очередь подорожание может произойти на стороне производителей.
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