Автоэксперт оценил новость о возможном подорожании машин в РФ с 1 апреля

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Автоэксперт Вячеслав Субботин в разговоре с Москвой 24 прокомментировал информацию о возможном подорожании автомобилей в России в самое ближайшее время.
С 1 апреля большинство автомобильных брендов повысят стоимость ряда популярных моделей в России, сообщает Autonews. Дилеры объясняют это падением курса рубля в 2020 году. В частности, цены на автомобили Volvo могут подняться от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от модели. Land Rover тоже планирует увеличить розничную цену на 3–5%. В среднем ценовом сегменте дилеры заявили о подорожании автомобилей Volkswagen примерно на 50–60 тысяч рублей. Также с 1 апреля ориентировочно на 3–4% подорожают все модели Renault.
Субботин отметил, что люди только начинают приходить в себя после ограничений, связанных с коронавирусом. В условиях, когда доходы постепенно восстанавливаются, поднимать цены на машины невыгодно самим дилерам, подчеркнул он.
"Сейчас как никогда будет действовать самый главный рыночный принцип: автомобиль будет стоить ровно столько, сколько за него дают. Даже если будут давать меньше, чем себестоимость, значит, начнут продавать по такой цене. Не "заквасить" же машину в автосалоне. Значит, продадут себе в убыток", – рассуждает Субботин.
При этом эксперт допустил, что поднимать цены могут производители машин. Однако, по его словам, большинство дилеров для поддержания продаж на это не пойдут.
"В целом, на мой взгляд, спрос на автомобили в ближайшее время останется или на прежнем уровне, или должен упасть. Кто хотел купить машину, уже это сделали ранее, когда запасы денег еще оставались. Сейчас их пока нет. В таких условиях тем более нелогично поднимать цены", – резюмировал собеседник Москвы 24.
Ранее эксперты дали советы, как выгодно продать свой автомобиль. В частности, рекомендуется заниматься этим вопросом весной, поскольку в этот период начинает расти потребительский интерес.
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