Водителей призвали не торопиться с заменой зимней резины

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Московских водителей призвали не спешить менять зимнюю резину на летнюю. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Не стоит спешить "переобувать" автомобиль в летнюю резину – это можно сделать, когда среднесуточная температура держится в районе плюс 7 градусов в течение недели", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что управление автомобилем в зимний и весенний период отличается, поэтому водителей призвали быть более внимательными в межсезонье. Весной число машин на дорогах увеличивается – к постоянным автолюбителям присоединяются и дачники, и те, кто не рискует ездить зимой.

Специалисты также предупредили о возможных образованиях гололедицы из-за скачков температуры. Кроме того, во время потепления в связи с талой и дождевой водой меняется сцепление с дорогой – может увеличиваться тормозной путь.

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