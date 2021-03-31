Водителей призвали не торопиться с заменой зимней резины

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Московских водителей призвали не спешить менять зимнюю резину на летнюю. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Не стоит спешить "переобувать" автомобиль в летнюю резину – это можно сделать, когда среднесуточная температура держится в районе плюс 7 градусов в течение недели", – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что управление автомобилем в зимний и весенний период отличается, поэтому водителей призвали быть более внимательными в межсезонье. Весной число машин на дорогах увеличивается – к постоянным автолюбителям присоединяются и дачники, и те, кто не рискует ездить зимой.
Специалисты также предупредили о возможных образованиях гололедицы из-за скачков температуры. Кроме того, во время потепления в связи с талой и дождевой водой меняется сцепление с дорогой – может увеличиваться тормозной путь.
Ранее автоэксперт перечислил особенности вождения весной.
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