Автодилер рекомендовал поспешить с покупкой нового автомобиля

Фото: Depositphotos/saragolfart@gmail.com

Специалисты советуют поторопиться с покупкой автомобиля, так как на рынке образовался дефицит некоторых моделей. Член совета директоров группы компаний "Оками" Олега Мосеева отмечает, что пока останутся проблемы с поставкой моделей определенных марок и комплектаций, сообщает URA.RU.

Тем, кто задумывается о покупке машины, рекомендуют уже сейчас заняться этим вопросом. К тому же, по мнению автодилеров, автокредиты на сегодняшний день имеют достаточно выгодные условия.

Но эксперты предупреждают, что не стоит рассчитывать на акции от продавцов. Длительный дефицит привел к тому, что покупка машины проходит без привычных скидок.

В России в марте было выдано автокредитов на 77,9 миллиарда рублей, что является своеобразным рекордом. А количество ссуд на покупку машин выросло на 19,3% до 78 тысяч единиц.

В октябре прошлого года россияне допустили просрочку по автокредитам на 638 миллионов рублей. По сравнению с сентябрем объем ранней просроченной задолженности увеличился на 10,6%. По словам аналитиков, это уже вторая волна просрочки платежей по таким кредитам. Первая наступила в мае, тогда неплатежи по ссудам составили 672 миллиона рублей.