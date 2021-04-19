Подержанные машины на рынке РФ подорожали быстрее новых – СМИ

Фото: depositphotos/geniuslady

Цены на подержанные автомобили в России продолжают увеличиваться. Как сообщает "Коммерсант", их стоимость растет быстрее, чем у новых.

Согласно данным сайта "Авто.ру", в первом квартале средний рост стоимости подержанных автомобилей составил 5,2%, в дилерском сегменте еще выше – 10%. По мнению экспертов, после выезда из салона машины не будут терять в цене еще несколько лет. Все дело в дефиците новых автомобилей и их постоянном удорожании, отметили эксперты.

Среди популярных моделей на вторичном рынке оказались Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5 и Mercedes-Benz E-Class.

Как уточнил глава АГ "Авилон" Андрей Павлович, сейчас самыми востребованными являются автомобили в возрасте до двух – трех лет с небольшим пробегом и одним хозяином.

Ранее представители официальных дилеров предупредили россиян об увеличении цен на новые автомобили. Во втором квартале 2021 года они могут вырасти на 2–7%.