Подержанные машины на рынке РФ подорожали быстрее новых – СМИ

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Цены на подержанные автомобили в России продолжают увеличиваться. Как сообщает "Коммерсант", их стоимость растет быстрее, чем у новых.
Согласно данным сайта "Авто.ру", в первом квартале средний рост стоимости подержанных автомобилей составил 5,2%, в дилерском сегменте еще выше – 10%. По мнению экспертов, после выезда из салона машины не будут терять в цене еще несколько лет. Все дело в дефиците новых автомобилей и их постоянном удорожании, отметили эксперты.
Среди популярных моделей на вторичном рынке оказались Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5 и Mercedes-Benz E-Class.
Как уточнил глава АГ "Авилон" Андрей Павлович, сейчас самыми востребованными являются автомобили в возрасте до двух – трех лет с небольшим пробегом и одним хозяином.
Ранее представители официальных дилеров предупредили россиян об увеличении цен на новые автомобили. Во втором квартале 2021 года они могут вырасти на 2–7%.
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