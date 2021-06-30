Автоэксперт рассказал, выгодно ли брать автомобиль по подписке

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Подписка на автомобиль не выгоднее владения им, поскольку в стоимость аренды включены расходы на содержание транспортного средства и его амортизацию. Таким мнением с агентством "Прайм" поделился директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.
В пример автоэксперт привел Hyundai Creta 2021 года выпуска. Его покупка обойдется примерно в 1,64 миллиона рублей. При этом водителю придется потратиться еще на ОСАГО, каско, технические осмотры после пробега 15 и 30 тысяч километров, транспортный налог и комплект сезонной резины, что в сумме в среднем составит более 190 тысяч рублей. При этом тот же автомобиль в аренду обойдется примерно в 442,8 тысячи рублей в год.
"Преимущества услуги подписки на автомобиль заключаются в том, что подписчик не тратится на содержание авто: шиномонтаж, оформление страховки, уплата транспортного налога – все это уже включено в стоимость ежемесячной оплаты", – тем не менее отметил он.
Он также объяснил отличие подписки от каршеринга и лизинга. Первое отличается от второго тем, что автомобиль используется лишь одним водителем в течение продолжительного времени. В случае с лизингом транспортное средство становится собственностью арендатора, которую затем можно продать.
На данный момент услуга подписки на автомобиль доступна у Volvo, Hyundai, Kia, а также Skoda, Audi и УАЗ.
Ранее Сбер запустил собственный сервис аренды автомобилей "СберАвтоподписка" на срок от полугода до трех лет. Его услуги доступны для россиян в возрасте от 21 года с водительским стажем в категории B не менее года.
Плата за пользование сервисом вносится ежемесячно, она включает в себя все побочные расходы, в том числе страховку, техосмотр, замену шин и налоги. В настоящее время воспользоваться арендой авто можно в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: