Автоэксперт рассказал, выгодно ли брать автомобиль по подписке

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Подписка на автомобиль не выгоднее владения им, поскольку в стоимость аренды включены расходы на содержание транспортного средства и его амортизацию. Таким мнением с агентством "Прайм" поделился директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

В пример автоэксперт привел Hyundai Creta 2021 года выпуска. Его покупка обойдется примерно в 1,64 миллиона рублей. При этом водителю придется потратиться еще на ОСАГО, каско, технические осмотры после пробега 15 и 30 тысяч километров, транспортный налог и комплект сезонной резины, что в сумме в среднем составит более 190 тысяч рублей. При этом тот же автомобиль в аренду обойдется примерно в 442,8 тысячи рублей в год.

"Преимущества услуги подписки на автомобиль заключаются в том, что подписчик не тратится на содержание авто: шиномонтаж, оформление страховки, уплата транспортного налога – все это уже включено в стоимость ежемесячной оплаты", – тем не менее отметил он.

Он также объяснил отличие подписки от каршеринга и лизинга. Первое отличается от второго тем, что автомобиль используется лишь одним водителем в течение продолжительного времени. В случае с лизингом транспортное средство становится собственностью арендатора, которую затем можно продать.

На данный момент услуга подписки на автомобиль доступна у Volvo, Hyundai, Kia, а также Skoda, Audi и УАЗ.

Ранее Сбер запустил собственный сервис аренды автомобилей "СберАвтоподписка" на срок от полугода до трех лет. Его услуги доступны для россиян в возрасте от 21 года с водительским стажем в категории B не менее года.

Плата за пользование сервисом вносится ежемесячно, она включает в себя все побочные расходы, в том числе страховку, техосмотр, замену шин и налоги. В настоящее время воспользоваться арендой авто можно в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

