В России подержанные автомобили в среднем за год подорожали на 23,5%

Фото: depositphotos/Stocksolutions
Цены на подержанные авто в России в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 23,5%, или 142,4 тысячи рублей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".
Также эксперты подсчитали, что за последние полгода стоимость легкового автомобиля с пробегом в стране в среднем выросла почти на 9%. Так, машина, которую в январе можно было купить за 688 тысяч рублей, в июне стала стоить 747,7 тысячи.
"Это значение на 8,7% больше того, что было в начале текущего года", – отмечается в материале.
Если сравнивать с маем, то стоимость подержанных авто увеличились на 0,8%.
Ранее два крупных российских автодиллерских центра "Рольф" и "Авилон" предупредили россиян о возможном подорожании автомобилей во второй половине 2021 года. Такой прогноз был сделан на основе наблюдений за автомобильным рынком.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: