В России подержанные автомобили в среднем за год подорожали на 23,5%

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Цены на подержанные авто в России в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 23,5%, или 142,4 тысячи рублей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".

Также эксперты подсчитали, что за последние полгода стоимость легкового автомобиля с пробегом в стране в среднем выросла почти на 9%. Так, машина, которую в январе можно было купить за 688 тысяч рублей, в июне стала стоить 747,7 тысячи.

"Это значение на 8,7% больше того, что было в начале текущего года", – отмечается в материале.

Если сравнивать с маем, то стоимость подержанных авто увеличились на 0,8%.

Ранее два крупных российских автодиллерских центра "Рольф" и "Авилон" предупредили россиян о возможном подорожании автомобилей во второй половине 2021 года. Такой прогноз был сделан на основе наблюдений за автомобильным рынком.

