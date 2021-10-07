Цены на автомобили в России в сентябре повысили почти 20 компаний

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С начала года в России цены на новые автомобили выросли в среднем на 7,8%. Стоимость машин премиум-сегмента увеличилась на 9,3%, массового сегмента – на 7,4%. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные "Авто.ру".

В сентябре 2021 года производители изменили цены в среднем на 0,8%. При этом продукция премиум-сегмента выросла в цене на 0,9%.

Lada Largus подорожала на 3,8% (33 000 рублей), а XRay – на 4,2% (31 000 рублей). Компания УАЗ подняла цены на Hunter на 2,5% (25 000 рублей).

Mitsubishi L200 стал дороже на 2,4% (70 000 рублей), а Haval F7x – на 2,1% (120 000 рублей). На 3,7–4% (250 000–650 000 рублей) выросла цена на Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. При этом на 5% (410 000 рублей) повысилась стоимость Mercedes-Benz GLE в версии 450 4MATIC Sport Plus, а Lexus RX в комплектации Premium стал дороже на 6,6% (328 000 рублей).

За первые восемь месяцев 2021 года сильнее всего подорожали Dongfeng (17,6%), Mini (14%) и Jeep (13,4%). Резкие скачки цен зафиксировали у JAC J7 (20%), Dongfeng 580 (17,6%), Audi Q8 (16,8%), Lexus ES (16,1%) и Lexus LX (15,3%).

Самыми популярными моделями в России стали Lexus RX, Nissan Qashqai, Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Octavia и Lada Vesta. Цена на данные автомобили выросла на 10–12%.

Ранее сообщалось, что перед сезоном выросли цены на зимние шины. В целом цена на зимнюю резину в стране увеличилась на 15–20% с начала года. С 27 сентября по 3 октября 2021 года средняя стоимость комплекта, бывшего в употреблении, в России составила 14 429 рублей, новой резины – 44 070 рублей.