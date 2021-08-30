Новости мира: река Миссисипи из-за урагана потекла в обратную сторону

Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана. Там из-за мощного урагана река Миссисипи потекла в обратную сторону. Стихия обрушилась на побережье Мексиканского залива накануне вечером, ветер, порывы которого достигали 58 метров в секунду, с корнем вырывал деревья и обрывал электрические провода. Без света остались более миллиона человек. По словам спасателей, на устранение последствий уйдет несколько недель.

Калифорнию испытывает на прочность огненный торнадо. Пламя разбушевалось на 2 тысячах квадратных километрах, спасатели пока ничего не могут с этим сделать. По официальной информации, локализовано лишь 30% пожара. Уничтожено более 500 домов, людей срочно эвакуируют из опасных районов. Данных о пострадавших пока не поступало.

В Мексике сгорел склад с овощами. На кадрах, снятых с вертолета, видно, как полыхают несколько тысяч квадратных метров площадей. Огонь и едкий черный дым долго не давал пожарным подобраться к зданию. Обошлось без жертв и пострадавших.

В Милане сгорел многоэтажный жилой дом. Огонь вспыхнул в квартире на 15-м этаже, но пламя практически сразу распространилось по всему зданию. Территорию вокруг горящего дома оцепили, из здания эвакуировали полторы сотни человек.

Армия США нанесла несколько ракетных ударов по Афганистану. Так Вашингтон ответил на теракт в аэропорту Кабула, при котором погибли около 200 человек, в том числе 13 американских военных. Правда, наблюдатели пока не понимают, почему ответная атака была направлена на жилые кварталы афганской столицы. В официальном комментарии Пентагона говорится, что это было необходимо для ликвидации неотвратимой новой угрозы.

Американский лидер Джо Байден уснул прямо во время встречи с израильским премьер-министром Беннетом. Тот несколько удивился, увидев, что собеседник опустил голову и закрыл глаза, но не подал вида и продолжил речь.

Китайские студенты, учащиеся в Британии, смогут прилететь в Лондон чартерами. Рейсы организовали руководители вузов. Иначе молодые люди могли не успеть к началу учебного года из-за антиковидных ограничений. И это при том, что многие из них учатся на коммерческой основе и платят в четыре раза больше местных. Чартеры привезут полторы тысячи студентов из полусотни вузах. По прибытию их отправят на 10-дневный карантин. Размещать и кормить будут тоже за счет учебного заведения.

В Афинах полиция задержала 47 человек во время митинга против обязательной вакцинации. Начиналось шествие довольно мирно, но перед памятником Неизвестному солдату несколько протестующих начали бросать в полицейских "коктейли Молотова", сигнальные ракеты, бутылки и камни. Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ.