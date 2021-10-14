В Екатеринбурге выявили превышение концентрации вредных веществ в воздухе из-за смога

Фото: МЧС России по Свердловской области

Специалисты Роспотребнадзора выявили превышение предельно допустимого содержания вредных веществ в воздухе Екатеринбурга из-за смога. Об этом сообщает ТАСС.

"Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу улица Счастливая, дом 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание оксида углерода (в 2,12 раза), мелкодисперсной пыли PM10 (в 2,1 раза), PM 2,5 (в 2,31 раза)", – говорится в сообщении.

Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам.

Ранее сообщалось, что часть Екатеринбургской кольцевой дороги перекрыли из-за плохой видимости в связи с горением торфяников. На сильное задымление и запах гари жители города стали с 11 октября.

В региональном главке МЧС призвали граждан сохранять спокойствие. Работы по ликвидации тления торфяника продолжаются. В ведомстве также подчеркнули, что угрозы населенному пункту, гражданам и объектам экономики нет.

