В Екатеринбурге выявили превышение концентрации вредных веществ в воздухе из-за смога

07:55
Фото: МЧС России по Свердловской области
Специалисты Роспотребнадзора выявили превышение предельно допустимого содержания вредных веществ в воздухе Екатеринбурга из-за смога. Об этом сообщает ТАСС.
"Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу улица Счастливая, дом 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание оксида углерода (в 2,12 раза), мелкодисперсной пыли PM10 (в 2,1 раза), PM 2,5 (в 2,31 раза)", – говорится в сообщении.
Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам.
Ранее сообщалось, что часть Екатеринбургской кольцевой дороги перекрыли из-за плохой видимости в связи с горением торфяников. На сильное задымление и запах гари жители города стали с 11 октября.
В региональном главке МЧС призвали граждан сохранять спокойствие. Работы по ликвидации тления торфяника продолжаются. В ведомстве также подчеркнули, что угрозы населенному пункту, гражданам и объектам экономики нет.
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