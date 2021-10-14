В Екатеринбурге из-за смога перекрыли часть кольцевой дороги

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Часть Екатеринбургской кольцевой дороги перекрыли из-за смога, видимость почти нулевая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

"ЕКАД – от Полевского тракта до Медного – движение закрыли из-за плохой видимости в связи с горением торфяников для безопасности дорожного движения", – говорится в сообщении.

Жаловаться на сильное задымление и запах гари жители города стали с 11 октября.

В региональном главке МЧС призвали граждан сохранять спокойствие. Работы по ликвидации тления торфяника продолжаются. В ведомстве также подчеркнули, что угрозы населенному пункту, гражданам и объектам экономики нет.

В июле торфяники горели в Московской области. Засуху сравнивали с аномальной жарой 2010 года. Регион тогда накрыл густой туман из пепла. Из-за едкого дыма видимость на дорогах была нулевая.