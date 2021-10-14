Суд арестовал студента, устроившего стрельбу в вузе Перми

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Дзержинский районный суд арестовал студента, устроившего стрельбу в пермском университете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Арестован на два месяца до 13 декабря", – говорится в сообщении.

Молодому человеку было предъявлено обвинение по делу о массовом убийстве. Он полностью признал свою вину.

Трагедия в ПГНИУ произошла 20 сентября. Молодой человек пришел в кампус вуза и открыл огонь. На тот момент в корпусах находились порядка трех тысяч студентов. В результате стрельбы погибли 6 человек, 43 пострадали.

Задержал налетчика сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Позднее он был удостоен награды.

