Колокольцев наградил сотрудников ДПС, задержавших стрелявшего в пермском вузе

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Глава МВД РФ Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам ДПС, которые задержали стрелка в пермском вузе. Об этом сообщает сайт "МВД Медиа".

"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил инспектору 1 взвода 1 роты 1 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Перми младшему лейтенанту полиции Константину Калинину орден Мужества, а его коллеге старшему лейтенанту полиции Владимиру Макарову – медаль "За отличие в охране общественного порядка", – указано в публикации.

Колокольцев поблагодарил правоохранителей за добросовестную службу и отметил их мужество и самоотверженность.

"Жертв этого жестокого и циничного нападения могло быть больше, если бы не мужество и самоотверженность сотрудников полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Перми", – подчеркнули в МВД.

Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание лейтенанта полиции, а его напарнику Владимиру Макарову – капитан полиции.

Трагедия в ПГНИУ произошла 20 сентября. Молодой человек пришел в кампус вуза и открыл огонь. На тот момент в корпусах находились порядка трех тысяч студентов. В результате стрельбы погибли 6 человек, 43 – пострадали.

Задержал налетчика сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Молодой человек оказал сопротивление полицейскому и был ранен.