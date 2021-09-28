Колокольцев наградил сотрудников ДПС, задержавших стрелявшего в пермском вузе

13:50
Фото: мвд.рф
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам ДПС, которые задержали стрелка в пермском вузе. Об этом сообщает сайт "МВД Медиа".
"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил инспектору 1 взвода 1 роты 1 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Перми младшему лейтенанту полиции Константину Калинину орден Мужества, а его коллеге старшему лейтенанту полиции Владимиру Макарову – медаль "За отличие в охране общественного порядка", – указано в публикации.
Колокольцев поблагодарил правоохранителей за добросовестную службу и отметил их мужество и самоотверженность.
"Жертв этого жестокого и циничного нападения могло быть больше, если бы не мужество и самоотверженность сотрудников полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Перми", – подчеркнули в МВД.
Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание лейтенанта полиции, а его напарнику Владимиру Макарову – капитан полиции.
Трагедия в ПГНИУ произошла 20 сентября. Молодой человек пришел в кампус вуза и открыл огонь. На тот момент в корпусах находились порядка трех тысяч студентов. В результате стрельбы погибли 6 человек, 43 – пострадали.
Задержал налетчика сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Молодой человек оказал сопротивление полицейскому и был ранен.
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