В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в пермском вузе

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Восемь пострадавших при стрельбе в вузе в Перми продолжают лечение в больницах города, еще семь человек находятся в медучреждениях Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой Минздрав.

Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. При этом состояние стрелявшего оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что состояние подозреваемого улучшилось, он пришел в себя.

Трагедия в ПГНИУ произошла 20 сентября. Молодой человек пришел в кампус вуза и открыл огонь. На тот момент в корпусах находились порядка трех тысяч студентов.

В результате стрельбы погибли 6 человек, еще 43 пострадали.

В ходе задержания молодой человек оказал сопротивление и был ранен. В тяжелом состоянии его госпитализировали в медучреждение. Позже в Минздраве региона сообщили, что студенту ампутировали часть голени.

