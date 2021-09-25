Пятнадцать пострадавших при стрельбе в пермском вузе остаются в больницах

11:10
Фото: МЧС России
Трое пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете выписались из городских больниц за прошедшие два дня. Под медицинским наблюдением остаются 15 человек. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
"На лечении в больницах Пермского края остаются восемь человек в состоянии легкой и средней тяжести. Также нападавший находится в тяжелом состоянии", – рассказали в министерстве.
Еще семь человек продолжают лечение в федеральных медцентрах. Двое из них – в состоянии средней тяжести. Известно, что родственники пострадавших на время лечения также переехали в Москву. Вопросы их проживания краевые власти взяли на себя.
Ранее сообщалось, что студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, пришел в сознание. Его состояние улучшилось.
20 сентября молодой пришел в кампус ПГНИУ и открыл огонь. На тот момент в корпусах находились порядка трех тысяч студентов.
В результате стрельбы погибли шесть человек, еще 43 пострадали.
В ходе задержания молодой человек оказал сопротивление и был ранен. В тяжелом состоянии его госпитализировали в медучреждение. Позже в Минздраве региона сообщили, что студенту ампутировали часть голени.
Устроивший стрельбу в Пермском университете пришел в сознание
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