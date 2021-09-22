Стрелявшему в пермском вузе удалили часть ноги – Минздрав

Фото: РИА Новости/Ольга Домская

Студенту, устроившему стрельбу в Пермском государственном университете, ампутировали часть голени, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

"Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое", – сказала представитель Минздрава региона.

Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, после чего его госпитализировали. Студенту проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. В настоящий момент следствие собирает характеризующие материалы о подозреваемом.

Трагедия в учебном заведении произошла 20 сентября. Один из студентов пришел утром в кампус ПГНИУ и открыл стрельбу. На момент происшествия в здании находилось около трех тысяч студентов.

В результате стрельбы погибли шесть человек, еще 43 человека пострадали.

Предполагается, что стрелок открыл огонь еще на пути к вузу. Об этом свидетельствует запись с камеры видеорегистратора одного из автомобилей, проезжавших мимо.

Задержал налетчика младший лейтенант Константин Калинин.

