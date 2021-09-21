Пострадавшим и семьям погибших при ЧП в Перми выделили около 18,5 млн руб компенсации

Кабмин выделил около 18,5 миллиона рублей на компенсации пострадавшим и семьям погибших при ЧП в Перми. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Размер единовременной компенсации составит от 200 тысяч до миллиона рублей.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу, в результате которой погибли шесть человек, более 20 пострадали.

Позже нападавшего задержали. Им оказался один из студентов юридического факультета ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.