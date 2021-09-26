Стало известно о состоянии студента, устроившего стрельбу в пермском университете

Фото: AP/ TASS/Dmitri Lovetsky

Состояние студента, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете, стабильно. Отрицательная динамика отсутствует. Об этом сообщает издание Life.ru со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что молодой человек находится в сознании и ведет себя адекватно. Источник редакции утверждает, что студент отвечает на вопросы врачей, однако сам ничего не спрашивает.

Для стабилизации дыхания молодого человека используется трахеостомическая трубка.

Трагедия в ПГНИУ произошла 20 сентября. Молодой человек пришел в кампус вуза и открыл огонь. На тот момент в корпусах находились порядка трех тысяч студентов.

В результате стрельбы погибли шесть человек, еще 43 пострадали.

В ходе задержания молодой человек оказал сопротивление и был ранен. В тяжелом состоянии его госпитализировали в медучреждение. Позже в Минздраве региона сообщили, что студенту ампутировали часть голени.

