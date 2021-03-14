В Москве бизнесмен силой выкрал собственную годовалую дочь

В Москве совладелец нефтяной компании выкрал собственную дочь. Девочке всего чуть больше года и для нее это уже второе похищение.

43-летний бизнесмен со скандалом расстался со своей гражданской женой, и теперь пытается силой отобрать ребенка, вопреки решению суда. В первый раз он выхватил 4-месячную малышку из рук матери прямо на улице. После обращения в полицию матери удалось вернуть дочь домой. Теперь же отец с несколькими помощниками ворвался в квартиру, угрожал убийством и выкрал ребенка.

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