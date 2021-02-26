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Москва 24

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Происшествия

09:40

Пятеро в балаклавах ограбили безработных в строящейся кальянной в Москве

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Хорошёво-Мнёвники совершили разбойное нападение с ущербом на 6 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

Поздним вечером 24 февраля в полицию обратился неработающий мужчина 1998 года рождения и заявил о разбое на проспекте Маршала Жукова.

Выяснилось, что в помещение строящейся кальянной вошли пятеро неизвестных в масках-балаклавах. Злоумышленники связали руки пластиковыми хомутами заявителю и его знакомому. При этом они угрожали предметом, похожим на пистолет.

У заявителя нападавшие забрали трое наручных часов, а у его знакомого – 1,5 миллиона рублей, после чего скрылись. Общий ущерб составил около 6 миллионов рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое в особо крупном размере.

Ранее в Подмосковье задержали четверых мужчин, подозреваемых в краже 300 тонн авиационного топлива. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей.

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