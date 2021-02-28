В Москве подросток попал в больницу после избиения отцом

18:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В Москве прокуратура организовала проверку после госпитализации подростка, которого, по предварительным данным, избил собственный отец. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 26 февраля 2021 года в столичное медицинское учреждение с различными травмами поступил подросток 2005 года рождения. Со слов ребенка телесные повреждения ему причинил отец. В ходе проверки, проведение которой поручено Таганской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего", – говорится в сообщении.
Там уточнили, что ведомство даст оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка и работе уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее стало известно, что следственный комитет в Новосибирке проводит проверку после того, как мужчина жестоко избил ребенка в подъезде одного из домов ЖК "Дивногорский".
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