В Москве подросток попал в больницу после избиения отцом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Москве прокуратура организовала проверку после госпитализации подростка, которого, по предварительным данным, избил собственный отец. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"По предварительной информации, 26 февраля 2021 года в столичное медицинское учреждение с различными травмами поступил подросток 2005 года рождения. Со слов ребенка телесные повреждения ему причинил отец. В ходе проверки, проведение которой поручено Таганской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что ведомство даст оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка и работе уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее стало известно, что следственный комитет в Новосибирке проводит проверку после того, как мужчина жестоко избил ребенка в подъезде одного из домов ЖК "Дивногорский".