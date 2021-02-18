На севере Москвы мальчик сбежал из дома после избиения отцом

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К правоохранителям обратился 12-летний мальчик и сообщил, что его отец применил к нему насилие. По данному факту начала проверку прокуратура, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"Ребенок рассказал, что после конфликта с отцом и применения насилия со стороны взрослого сбежал из дома. Сейчас он находится в одной из столичных больниц. У него диагностированы множественные ушибы и ссадины", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, данная семья ранее не состояла на учете в соответствующих органах. Причины и обстоятельства случившегося будут установлены по результатам прокурорской проверки.

Ранее стало известно, что следственный комитет в Новосибирке проводит проверку после того, как мужчина жестоко избил ребенка в подъезде одного из домов ЖК "Дивногорский".