Юрист рассказала, что грозит белгородке за видео с сосущей вульгарный леденец дочерью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Юрист Мария Ярмуш в беседе с Москвой 24 предположила, что жительницу Белгородской области не лишат родительских прав за видео с дочерью, которая ест леденец в форме полового органа.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Белгородской области женщина отправила экс-супругу вульгарный ролик с их дочерью. На видео ребенок ест леденец в форме полового органа. Со слов матери, таким образом она хотела шутливо намекнуть мужу на алименты, якобы ей каждый раз приходится их выпрашивать. Мужчина обратился с этим роликом в полицию и органы опеки. Сейчас в отношении женщины ведется проверка.

По словам Марии Ярмуш, компетентные органы, вероятно, проверяют, подпадают ли действия матери под уголовную статью "Развратные действия" по отношению к ребенку.





Мария Ярмуш юрист Допустим, девочка маленькая, не старше трех лет. В этом возрасте она не понимает, что леденец – в форме полового органа, для нее это просто конфета. При этом мама отправила видео исключительно отцу ребенка. В этом случае состава преступления нет и уголовная ответственность ей не грозит. Также у нее не изымут ребенка.

Скорее всего, мать отделается профилактической беседой, считает эксперт. "Хотя женщина не нарушила закон, но этические нормы она, несомненно, перешагнула. С точки зрения влияния на психику малолетних детей это неприемлемо. По результатам проверки органы опеки могут взять ее на контроль", – объясняет Мария Ярмуш.

По ее словам, в будущем это может сыграть с матерью злую шутку, если отец ребенка решит забрать дочь и других детей, если они есть, к себе. "В споре за детей у него будет аргумент, что мать ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности", – говорит эксперт.

Вместе с тем, если выяснится, что девочка на видео была в сознательном возрасте, матери может грозить административная ответственность по статье о неисполнении родителями обязанностей, продолжает юрист.

"Если выяснится, что девочке 10 или 11 лет, она еще не подросток, но скоро уже половое созревание, а мама заставила ее на видео брать в рот конфету в виде полового органа, то в этом случае на нее могут наложить штраф", – считает эксперт.

В октябре завершилось расследование в отношении супругов из Омска, которые снимали порно с несовершеннолетними и выкладывали ролики в Сеть ради заработка. В пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета рассказали, что паре грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.



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