Экс-сотрудника органов опеки Подмосковья задержали за изготовление детской порнографии

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Бывший сотрудник органов опеки и попечительства Московской области и житель Зеленограда задержаны по подозрению в изготовлении и обороте порнографических материалов с несовершеннолетними, сообщается на сайте МВД.

"Оперативниками установлено, что в 2007 году житель города Санкт-Петербурга работал в органах опеки и попечительства Московской области. Из служебных материалов ему стало известно о двух братьях, оставшихся без попечения родителей. Располагая указанными сведениями, мужчина оформил над мальчиками опеку. В 2010 году он вместе с детьми переехал в Санкт-Петербург. Там совместно со своим близким знакомым злоумышленник стал использовать братьев в целях изготовления и распространения порнографических изображений", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, другой фигурант, житель Зеленограда, периодически приезжал в Санкт-Петербург к друзьям, где участвовал в съемках детского порно. Отмечается, что для изготовления таких материалов злоумышленники привлекали детей в возрасте до 14 лет.

Как подчеркнули в министерстве, фигуранты занимались данной деятельностью на постоянной основе минимум с 2000 года. Кроме того, допускается их причастность к насильственным действиям сексуального характера в отношении детей.

Сотрудники МВД задержали трех подозреваемых, все они написали явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 242.1 ("Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних") и частью 2 статьи 242.2 УК РФ ("Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов"). Фигуранты дела заключены под стражу.

"В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех лиц, пострадавших от действий фигурантов", – добавила Волк.

Ранее сообщалось, что третий фигурант дела об изготовлении и распространении детской порнографии заключен под стражу до 16 октября Московским судом Санкт-Петербурга.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге заключен под стражу до 16 октября 2022 года первый фигурант дела об изготовлении и распространении детской порнографии. Мужчина вину не признал.

Позднее появилась информация об аресте второго обвиняемого. Он частично признал вину.

По данным следствия, группа изготовителей детской порнографии действовала в Санкт-Петербурге с 2014 года, снимая семилетнего на тот момент мальчика 2007 года рождения и распространяя материалы неустановленному кругу лиц.