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27 октября, 19:54

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В СПЧ высказались про законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии

"Интересы большинства": какие штрафы могут ввести за пропаганду ЛГБТ и педофилии

Депутаты Госдумы 27 октября в первом чтении единогласным решением приняли законопроект, который запрещает пропаганду ЛГБТ в России. В частности, эти ограничения затрагивают информацию в книгах, кино, интернете и СМИ. Разбираемся в деталях проекта закона.

Запрещенный контент

Фото: depositphotos/belchonock

Законопроект, рассмотренный депутатами в первом чтении, предусматривает не только запрет пропаганды ЛГБТ, но также педофилии и информации, которая побуждает подростков к смене пола. Соответствующие ограничения распространяются на СМИ, интернет, кино, рекламу, книги и аудиовизуальные сервисы.

Из главных изменений законопроектом предлагается ввести определение "пропаганды" в КОАП. Это нужно, чтобы исключить разночтения в трактовке данного понятия. Кроме того, запрет на пропаганду ЛГБТ и педофилии должен распространяться не только на детей, но и на взрослых россиян. Также депутаты хотят изменить требования к рекламе. В частности, в ней не должна содержаться информация, которая демонстрирует ЛГБТ-отношения.

Помимо того, пропагандирующим нетрадиционные сексуальные отношения фильмам не будут выдавать прокатное удостоверение. Законопроект предусматривает платную подписку и дополнительные средства защиты доступа к запрещенному для детей теле- и радиоконтенту. В промоматериалах к нему должна появиться возрастная маркировка.

Также пополнится перечень запрещенной к распространению среди несовершеннолетних информации. В частности, речь идет о материалах, которые могут вызвать у ребенка желание сменить пол.

Один из авторов, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал о целях законопроекта.

По сути, мы воюем сегодня и за то, чтобы в России вместо мамы и папы не было "родитель номер один", "номер два", "номер три". И это в очередной раз показывает наше цивилизационное противостояние с Западом, где формируется сознание превосходства нетрадиционной сексуальной ориентации и трансгендерности как индивидуализирующего фактора.
Александр Хинштейн
председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

"Если мы не защитим наши границы, это станет угрозой не только для западной цивилизации, но и для будущего нашей страны: здоровья нации, демографии", – подчеркнул Хинтшейн.

Миллионные штрафы

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Законопроект подразумевает введение новых штрафных санкций. За пропаганду ЛГБТ сумма штрафа для граждан составит от 50 до 400 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 100 до 800 тысяч рублей. Для юридического лица – от 800 тысяч до пяти миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

За пропаганду педофилии сумма штрафа для физлиц составляет от 200 до 800 тысяч рублей. Для должностных – от 400 тысяч до двух миллионов. Если нарушение допустит юрлицо, то штраф будет от 1 до 10 миллионов или приостановление деятельности до 90 суток.

За демонстрацию ЛГБТ и информацию, которая побуждает детей к смене пола, граждан оштрафуют на сумму от 50 до 200 тысяч рублей, должностных лиц – от 100 до 400 тысяч рублей, юрлиц – от 800 тысяч до четырех миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Никакой дискриминации?

Фото: depositphotos/luckybusiness

Законопроект о запрете пропаганды не означает дискриминацию и разжигание ненависти в адрес ЛГБТ-сообщества. Об этом Москве 24 рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Запрет пропаганды не говорит о том, что мы хотим вернуться в советские времена, где представители ЛГБТ преследовались. Речь идет только о запрете на рекламу таких отношений, которая вызывает отторжение у большинства россиян. А законы должны учитывать интересы большинства.
Кирилл Кабанов
член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

По словам члена СПЧ, пропаганда и защита идей нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и трансгендерности зачастую исходит от западных правозащитных организаций.

"Эти организации сумели за достаточно небольшой промежуток времени реализовать свои претензии на легализацию неприемлемых форм отношений – педофилии, ЛГБТ. Идут идеи, что родители должны быть отстранены от принятия решений своих детей. Все это просачивается в Россию, и с этим нужно бороться", – считает он.

При этом, по мнению Кабанова, депутаты должны учесть и разработать меры, чтобы в обществе не возникало перегибов.

"Наверняка вначале после принятия закона будут перегибы. Некоторые люди в изображении радуги будут видеть пропаганду ЛГБТ. Это как некоторые правозащитники, которые во всем видят ущемление прав человека. Надо учесть этот момент и не допустить этого, прописать четкие критерии, что является пропагандой, а что – нет", – заключил член СПЧ.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин не исключил, что ко второму чтению к законопроекту могут появиться поправки, которые еще больше ужесточат предложенные нормы. Депутаты будут их рассматривать, подчеркнул он.

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