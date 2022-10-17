Юрист объяснила, затронет ли законопроект об ЛГБТ классическую литературу

Российский книжный союз (РКС) попросил депутатов Госдумы прояснить, подпадут ли некоторые сюжеты классической литературы под законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии. Соответствующий проект закона планируют внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента до конца октября. Разбираемся, существуют ли риски, что классика начнет пропадать с книжных полок.



Провокационная классика?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Издатели опасаются, что если законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии вступит в силу, их могут наказать за публикацию некоторых произведений из перечня классической литературы. В связи с этим Российский книжный союз обратился за разъяснением к председателю комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну.





из письма Российского книжного союза Ввиду широкого спектра действия законопроекта издатели не в силах самостоятельно оценить и исключить наименования книг, которые потенциально нарушают его.

В том числе в РКС просят дать оценку "Тихому Дону" Михаила Шолохова по вопросу пропаганды сексуального насилия, "Обломову" Ивана Гончарова – на предмет нетрадиционных сексуальных отношений, "Бесов" Федора Достоевского – на совращение малолетних. В список неоднозначных произведений также попали "На дне" Максима Горького", "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира и "Гроза" Александра Островского. Их просят проверить на популяризацию суицида.

Ранее законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии получил положительный отзыв от правительства РФ. В частности, за нарушения, совершенные в Сети или с помощью СМИ, авторы предлагают наказывать граждан штрафом до 200 тысяч рублей, юрлиц – до 4 миллионов рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что доработанный документ планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента до конца октября. Не исключено, что в ноябре законопроект может попасть на подпись к президенту РФ, добавил он.



Это не пропаганда?

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отреагировал на обращение Российского книжного союза. Он подчеркнул, что хочет успокоить всех поклонников классической литературы.





Александр Хинштейн председатель комитета Госдумы по информполитике Ни одно из перечисленных Российским книжным союзом произведений под это определение (пропаганда ЛГБТ. – Прим. ред.) явно не подпадает. Назвать набоковскую "Лолиту" пропагандой педофилии – так же абсурдно, как признать батальные сцены в "Войне и мире" пропагандой жестокости.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с Москвой 24 отметил, что поддерживает закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. РКС в своем письме показывает, что допускать перегибы в этой ситуации нельзя, обратил внимание он.

"Речь идет ровно о том, что нужно запретить пропаганду. Книжный союз преследует цель показать, что есть разумные подходы, но их можно превратить в полный идиотизм, если перебдеть", – сказал депутат.

Парламентарий также прокомментировал тот факт, что произведение его дедушки Михаила Шолохова "Тихий Дон" фигурирует в письме РКС.





Александр Шолохов первый зампред комитета Госдумы по культуре В "Тихом Доне" сексуальное насилие упоминается как вещь абсолютно невозможная, преступная, вызывающая отвращение у читателя. И так можно сказать обо всех классических произведениях, которые перечислены в письме. Это не пропаганда.

Из-под действия законопроекта должна быть выведена литература, которая прошла проверку и временем, и читателем, считает депутат. Это не касается многочисленных "бульварных романчиков", которые появились в огромном количестве за последние десятилетия, заключил Шолохов.



Тонкости толкования

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Авторы законопроекта должны быть очень внимательны в формулировках, которые появятся в окончательном варианте документа. В противном случае классическая литература все же может оказаться под запретом на распространение, заявила Москве 24 юрист Мария Ярмуш.

"Закон может быть прописан так, что любое произведение, где будет говориться о том или ином аспекте человеческих взаимоотношений, подпадет под его действие и подлежит запрету. Есть риск, что это затронет большой пласт культуры и искусства. Этого быть не должно", – сказала специалист.





Мария Ярмуш юрист Такие запросы (как письмо РКС. – Прим. ред.) необходимы, законодатели должны внимательно их изучить. Посоветоваться с литературоведами, искусствоведами, лингвистами, другими специалистами.

То, что классические произведения написаны сотни лет назад, в рамках законопроекта может не иметь никакого значения, продолжает эксперт. "Говорится, что нетрадиционные ценности нельзя пропагандировать. Но что это значит? Если это продается, то подпадает под пропаганду?" – рассуждает юрист.

В связи с этим в документе должно быть четко прописано, какие именно действия подпадают под понятие пропаганды ЛГБТ, заключила она.

