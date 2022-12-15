Детей, угрожавших прыгнуть из окна в Калининграде, поместили в реабилитационный центр

Фото: vk.com/suskpko

Детей, которые накануне угрожали выпрыгнуть из окна жилого дома в Калининграде, доставили в реабилитационный центр города Зеленоградска. Об этом сообщил имам молельного дома поселка Большое Исаково Абдулла Гаджиев.

"За моей спиной находится детский реабилитационном центр "Наш Дом". Детей там разместили, у них все хорошо. Они все в комнате одной втроем. У них там хорошее питание, кровати", – сказал он в обращении на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Гаджиев пояснил, что дети пробудут в реабилитационном центре десять дней, пока идут следственные мероприятия. В это время их смогут навещать родственники.

Инцидент произошел в среду вечером. Трое детей заперлись в квартире четвертого этажа жилого дома в Калининграде и угрожали выпрыгнуть из окна. Ситуацию удалось урегулировать. По факту произошедшего СК организовал проверку.

Позже дети записали видеообращение, в котором рассказали, что заперлись от матери, которая якобы "систематически применяет к ним насилие".

Как рассказала детский омбудсмен Дагестана Марина Ежова, речь идет о семье Магомеда Церетилова. Она связала поведение несовершеннолетних с продолжающейся травлей их матери, а также с давлением со стороны отца.

Осенью 2021 года Магомед Церетилов похитил детей, отправил к родственникам и не давал бывшей жене с ними видеться. Он удерживал несовершеннолетних даже несмотря на решение суда. Позднее матери удалось вернуть детей.



Дагестанке вернули детей, которых у нее похитил бывший муж

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