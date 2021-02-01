Звезда сериала "Мир Дикого Запада" обвинила Мэрилина Мэнсона в издевательствах

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Актриса Эван Рейчел Вуд, известная по роли в сериале "Мир Дикого Запада", рассказала об издевательствах со стороны рокера Мэрилина Мэнсона. Об этом сообщают "Дни.ру".

О неудачном романе артистка рассказала в личном аккаунте в Instagram. По словам Вуд, с музыкантом она познакомилась в подростковом возрасте, а встречаться с ним стала в 19 лет.

Актриса отметила, что Мэнсон много лет издевался над ней, промывал мозги и манипулировал ей, заставляя подчиняться. Вуд уточнила, что выступает против молчания, и выразила готовность помогать другим жертвам домашнего насилия.

Генеральный директор центра по предотвращению насилия "Анна" Марина Писклакова-Паркер ранее представила число обращений по вопросам предотвращения насилия в 2020 году. По ее словам, о фактах издевательствах рассказали 48 869 женщин.