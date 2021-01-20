Почти 49 тысяч женщин обратились в центр по предотвращению насилия в 2020 году

Фото: depositphotos/spukkato

Генеральный директор центра по предотвращению насилия "Анна" Марина Писклакова-Паркер рассказала, что в прошлом году в их центр за помощью обратились почти 49 тысяч женщин.

"За 2020 год к нам обратились 48 869 женщин. По сравнению с 2019 годом такие показатели увеличились на 42%. В период пандемии усилилась агрессия за счет того, что обидчики оказались в изоляции", – рассказала Писклакова-Паркер во время онлайн-конференция Москвы 24 "Дом без насилия"

Она подчеркнула, что чаще всего в центр обращались женщины в возрасте от 30 до 40 лет (40%). Также в помощи нуждались девушки в возрасте от 20 до 30 лет. В среднем за прошлой год помощь была оказана 34% женщинам в этом возрасте, уточнила Писклакова-Паркер.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала домашнее насилие чудовищной проблемой. Депутат подчеркнула, что, согласно данным исследования, в России 90% всех случаев насилия происходят дома, при этом в около 33% случаев жертвы не обращались за помощью в правоохранительные органы.

Модераторами конференции "Дом без насилия" являются телеведущие Леонид Закошанский и Маргарита Грачева, жертва домашнего насилия, которой в декабре 2017 года муж-ревнивец отрубил кисти рук.

Для обсуждения приглашены российские и международные эксперты в области защиты прав женщин и детей, психологи, социологи, известные медийные лица, представители СМИ. Задача конференции – не только заострить фокус общественного внимания на теме домашнего насилия, но и дать практические рекомендации. Свои истории можно прислать в WhatsApp по телефону 8 (926) 266-24-24.