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Журналист и блогер Леся Рябцева рассказала о пережитом домашнем насилии. Она призналась, что в детстве подвергалась физическому насилию со стороны отца.

"Первое физическое насилие было со стороны моего отца. Самый тяжелый для меня период был с 9 до 12 лет. Отец напивался и швырял меня. Потом я подросла и смогла давать ему отпор, поэтому физического насилия было меньше. Он больше меня шантажировал и гнобил", – рассказала Рябцева во время онлайн-конференции Москвы 24 "Дом без насилия".

Она также добавила, что насилие испытывала и со стороны молодых людей. По ее словам, силу в ее адрес применяли как минимум двое парней. Рябцева призналась, что все это стало причиной развития посттравматического расстройства.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала домашнее насилие чудовищной проблемой. Депутат подчеркнула, что, согласно данным исследования, в России 90% всех случаев насилия происходят дома, при этом в около 33% случаев жертвы не обращались за помощью в правоохранительные органы.

Конференция состоит из трех сессий по 1,5 часа в формате круглого стола. Модераторами мероприятия выступают телеведущие Леонид Закошанский и Маргарита Грачева, жертва домашнего насилия, которой в декабре 2017 года муж-ревнивец отрубил кисти рук.

Для обсуждения приглашены российские и международные эксперты в области защиты прав женщин и детей, психологи, социологи, известные медийные лица, представители СМИ. Задача конференции – не только заострить фокус общественного внимания на теме домашнего насилия, но и дать практические рекомендации. Свои истории можно прислать в WhatsApp по телефону 8 (926) 266-24-24.