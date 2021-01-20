Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Виталий Милонов обвинил полицию в проблеме домашнего насилия.
"Мы должны обсуждать не закон о домашнем насилии, а закон о полиции. Потому что все опирается не в то, что нет закона, а в то, что нет полицейского, к которому жители могут обратиться за помощью. Полицейский не защитит, потому что он должен заниматься вопросами изнасилования, убийствами и угоном машин", – заявил Милонов во время онлайн-конференции Москвы 24 "Дом без насилия".
Ранее генеральный директор центра по предотвращению насилия "Анна" Марина Писклакова-Паркер рассказала, что в прошлом году в их центр за помощью обратились почти 49 тысяч женщин. Она подчеркнула, что чаще всего в центр обращались женщины в возрасте от 30 до 40 лет (40%).
Модераторами конференции "Дом без насилия" являются телеведущие Леонид Закошанский и Маргарита Грачева, жертва домашнего насилия, которой в декабре 2017 года муж-ревнивец отрубил кисти рук.
Для обсуждения приглашены российские и международные эксперты в области защиты прав женщин и детей, психологи, социологи, известные медийные лица, представители СМИ. Задача конференции – не только заострить фокус общественного внимания на теме домашнего насилия, но и дать практические рекомендации. Свои истории можно прислать в WhatsApp по телефону 8 (926) 266-24-24.
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