Фанатка проникла в дом фронтмена Sex Pistols

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Фронтмен Sex Pistols Джон Лайдон обратился в полицию после того, как неизвестная проникла в его дом в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

По информации артиста, сначала фанатка преследовала его и бросала письма в почтовый ящик его дома. После этого женщина проникла на территорию дома Лайдона. Музыкант, столкнувшись с фанаткой лицом к лицу, попросил ее немедленно покинуть частную территорию.

Однако, несмотря на это, поклонница продолжила преследовать артиста, начав звонить ему на мобильный. После этого Лайдон написал заявление в полицию.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о преследовании музыканта.

До этого американский рэп-исполнитель Big Pokey (настоящее имя Милтон Пауэлл) упал в обморок во время концерта и умер. Артист начал задыхаться и потерял сознание во время выступления в городе Бомонт в штате Техас. Мужчине было 45 лет.

