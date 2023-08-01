Актриса Ирина Мирошниченко находится в реанимации

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко попала в отделение реанимации инфекционной клинической больницы № 1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

Он также подчеркнул свое волнение за актрису. По словам Золотовицкого, ему неизвестно, как медики оценивают состояние артистки.

При этом некоторых телеграм-каналах появилась информация, что Мирошниченко ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ.

До этого стало известно, что Мирошниченко находится в медучреждении, за ее состоянием следят специалисты. В Сети распространилась информация о том, что артистку доставили в больницу после остановки сердца.

Ранее в Москве экстренно госпитализировали актрису Ольгу Шувалову. Сообщалось, что причиной для этого стало ее отравление таблетками.

Однако позже агент Шуваловой Юлия Назметова опровергла эту информацию и объяснила, что актриса вызывала скорую помощь из-за проблем с давлением на фоне изменения погоды. Информацию о якобы попытке актрисы уйти из жизни она назвала "высосанной из пальца".

"В главной роли": Ирина Мирошниченко