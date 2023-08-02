Актриса Галь Гадот сыграет Чудо-женщину в новой киновселенной DC

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актриса Галь Гадот вернется к роли Чудо-женщины в новой киновселенной DC режиссеров Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Об этом она заявила в интервью ComicBook.

"Я обожаю роль Чудо-женщины. Она мне близка и дорога. Учитывая, что мне говорили Джеймс Ганн и Питер Сафран, мы сделаем "Чудо-женщину-3" вместе", – заявила она.

Ранее Джеймс Ганн анонсировал проекты в рамках перезапуска киновселенной DC Comics. Флагманом нового направления станет фильм "Супермен: Наследие", в котором роль титульного героя исполнит не Генри Кавилл, а новый актер. Продолжением картины выступит фильм по мотивам комикса The Authorities.

Среди новых проектов киновселенной также будет комикс The Brave and the Bold, главными героями которого выступят Бэтмен и его сын. Еще два фильма посвятят Супергерл и Болотной твари.

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