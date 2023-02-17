"Теряет здоровье на глазах": что известно о состоянии Брюса Уиллиса

Актеру Брюсу Уиллису поставили диагноз "лобно-височная деменция", сообщила его семья. Весной прошлого года он завершил свою карьеру из-за расстройства речи. По словам коллег, артист забывал текст на съемочной площадке, а иногда и вовсе не понимал, где находится. Рассказываем, что известно о состоянии звезды "Крепкого орешка".



Неизлечимая болезнь

В четверг, 16 февраля, семья Брюса Уиллиса сообщила о том, что 67-летнему актеру поставили точный диагноз "лобно-височная деменция". В марте прошлого года звезда "Крепкого орешка" завершил карьеру из-за выявленной у него афазии – расстройства речи.

"С тех пор как весной 2022 года мы сообщили о диагнозе Брюса – афазии, – его состояние ухудшалось, и теперь у нас есть более точный диагноз... К сожалению, проблемы с общением – лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хоть это и болезненно, но все же узнать наконец точный диагноз стало облегчением", – говорится в заявлении.





из заявления семьи Брюса Уиллиса Сегодня не существует способов лечения данной болезни... По мере прогрессирования состояния Брюса мы надеемся, что СМИ прольют свет на этот недуг, который требует значительно большей осведомленности общественности и больших исследований.

Известно, что главной задачей врачей при таком диагнозе на данный момент является не лечение, а увеличение продолжительности и качества жизни. Таким больным требуется постоянное наблюдение.

В заявлении семьи также говорится, что актер всегда находил в жизни поводы для радости, заботился о других и сейчас ему это возвращается: "Мы были так тронуты любовью, которой вы делились с нашим дорогим мужем и отцом в это трудное время. Вы продолжаете выражать сочувствие, понимание и уважение, и благодаря этому мы помогаем Брюсу вести настолько полную жизнь, насколько это возможно", – подчеркнула семья Уиллиса.



"Почему я здесь?"

Коллеги актера, по данным СМИ, давно заметили его проблемы со здоровьем. По этой причине количество реплик звезды Голливуда сокращали. "Похоже, нам придется сократить текст Брюса приблизительно на пять страниц. Еще нам нужно сократить его диалог, чтобы там не было монологов и так далее", – такое пожелание режиссер фильма "За гранью жизни" Майк Бернс, предположительно, передал сценаристу.

Чтобы произносить свои реплики, Уиллису приходилось использовать специальный наушник, поскольку он не мог запомнить текст. Также ассистенты, которые работали с актером на съемочной площадке, рассказывали, что использовали дублеров для сцен с перестрелками. Другой режиссер Мэтт Эскандари, снявший с артистом четыре фильма, заявил, что видел, как ухудшается его ситуация.





Мэтт Эскандари режиссер Это печальная ситуация, когда легенда, подобная Брюсу, теряет здоровье прямо на глазах. Я видел это, работая с ним последние годы.

Также СМИ сообщали, что во время съемок фильма "Приказано: уничтожить" (2020 год) звезда Голливуда якобы не по команде несколько раз выстрелил из заряженного холостыми патронами пистолета. К счастью, тогда никто не пострадал. Кроме того, во время работы над картиной "Белый слон" Уиллис, предположительно, спросил у членов команды, где находится. "Я знаю, почему ты здесь, и знаю, почему ты здесь. Но почему я здесь?" – сказал он.

Известно, что коллег звезды происходящее не раздражало. Чаще всего они задавались вопросом, как не выставить Уиллиса в дурном свете. "Кто-то давал ему реплику, а он не понимал, что она означает. Он был чем-то вроде марионетки", – рассказывали члены съемочной команды.

Долгое время Брюс Уиллис был одним из самых высокооплачиваемых киноактеров Америки. Наибольшую популярность артист получил после ролей в фильмах "Пятый элемент", "Крепкий орешек", "Криминальное чтиво", "Армагеддон" и других.

