Актриса из сериала "Твин Пикс" Пайпер Лори умерла на 92-м году жизни

Фото: ТАСС/Zuma/Birdie Thompson

Американская актриса Пайпер Лори ушла из жизни на 92-м году жизни. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя актрисы Марион Розенберг.

По словам представителя, Лори умерла утром 14 октября в Лос-Анджелесе. Она добавила, что актриса уже в течение нескольких лет имела проблемы со здоровьем.

Пайпер Лори была трижды номинирована на премию "Оскар". Она наиболее известна по фильмам "Кэрри" и "Мошенник", а также по своей роли в сериале "Твин Пикс".

Ранее сообщалось, что советская и российская актриса театра и кино Галина Байнякшина скончалась на 84-м году жизни утром 13 октября. Причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что заслуженный деятель искусств России Михаил Голубович скончался на 80-м году жизни в Луганске. Он снимался в таких известных фильмах, как "Как закалялась сталь", "Кортик" и "Хождение по мукам".