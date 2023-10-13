Умерла актриса из фильмов "Морозко" и "Любовь и голуби" Галина Байнякшина

Фото: dramteatr.ru

Советская и российская актриса театра и кино Галина Байнякшина скончалась на 84-м году жизни утром 13 октября. Об этом сообщается на сайте Иркутского академического драмтеатра имени Н. П. Охлопкова.

Причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь.

"Она всегда готова была помочь тем, кто нуждался в ее скромных целительных умениях и познаниях, тем, кто ждал поддержки и участия", – сообщили в театре.

Галина Байнякшина родилась в 1940 году. В 1965 году она окончила Иркутское театральное училище, после чего поступила на службу в Иркутский академический театр имени Охлопкова.

За время карьерной деятельности актрисе удалось исполнить роли в популярных советских картинах "Морозко", "Любовь и голуби" и других.

