Умер бывший министр экономики РФ Евгений Ясин

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Бывший министр экономики Евгений Ясин ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом писатель, телеведущий и экс-профессор ВШЭ Александр Архангельский написал в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Его слова подтвердил Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом) в своем телеграм-канале. Известно, что Ясин являлся первым наставником Эльвиры Набиуллиной – действующей главы Центробанка.

"Ушел Евгений Григорьевич Ясин. Прощайте, дорогой мой", – написал Венедиктов.

В конце августа в телеграм-каналах появилась информация, что Ясина положили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него якобы диагностировали отек головного мозга и проблемы с сердцем.

Евгений Ясин родился 7 мая 1934 года. Деятель является одним из авторов программ перехода России к рыночной экономике и реформ 90-х годов. Был министром экономики в 1994–1997 годах. Занимал должность научного руководителя ВШЭ.